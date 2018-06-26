غادة والى: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لمواجهة الترويج لمنتجات التبغ بالدراما - صور

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حرص الصندوق بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إصدار تقارير دورية أسبوعية خلال شهر رمضان الماضى لتشجيع الأعمال الخالية من المخدرات أو التى تحمل رسائل توعوية بقضية التدخين والمخدرات، وفى ذات الوقت حرص الصندوق على مخاطبة وتنبيه الأسرة المصرية بشأن الأعمال التى تحمل رسائل سلبية وتنشر الثقافة السوداء للمخدرات.

وأضافت " والى " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ خطوة غير مسبوقة بإصدار قراره فى تاريخ 4 يونيو الماضى بتحذير الشركة المنتجة والقناة التى تبث أحد الأعمال الدرامية التى تتضمن مشاهد ترويجية للمخدرات بضرورة مراجعة الحلقات المتبقية وحذف هذه المشاهد حال إعادة عرض المسلسل، كما تم إبلاغ المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الترويج لمنتجات التبغ فى 3 مشاهد درامية أخرى مخالفة للقانون رقم (58) لسنة 2002 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، واستعراض نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018.