غادة والى تشهد عرض فيلم وثائقى عن انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما

كتب مدحت وهبة - تصوير أشرف فوزى

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عرض فيلم وثائقى عن تحليل مشاهد التدخين والمخدرات فى دراما رمضان 2018، الذى أعده المرصد الإعلامى للصندوق.

كما تضمن الفيلم الوثائقى العديد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتى التدخين والمخدرات، إضافة إلى خلو كل الأعمال الدرامية من مشاهد للتدخين أو تعاطى المخدرات من قبل الأطفال، إضافة إلى انخفاض مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية خلال رمضان 2018 مقارنة بنِسَب المشاهد خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بحضور واستعراض نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهدالتدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن.