video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى تشهد عرض فيلم وثائقى عن انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:37 م
غادة والى تشهد عرض فيلم وثائقى عن انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما غادة والى
كتب مدحت وهبة - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عرض فيلم وثائقى عن تحليل مشاهد التدخين والمخدرات فى دراما رمضان 2018، الذى أعده المرصد الإعلامى للصندوق.
 
كما تضمن الفيلم الوثائقى العديد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتى التدخين والمخدرات، إضافة إلى خلو كل الأعمال الدرامية من مشاهد للتدخين أو تعاطى المخدرات من قبل الأطفال، إضافة إلى انخفاض مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية خلال رمضان 2018 مقارنة بنِسَب المشاهد خلال السنوات الماضية.
 
جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بحضور واستعراض نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهدالتدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى: "الصحة العالمية" تستعين بتجربة مصر فى مكافحة تسويق منتجات التبغ - صور

غادة والى: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لمواجهة الترويج لمنتجات التبغ بالدراما - صور

غادة والى: تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة مستشفى 57357 وإجلاء الحقائق

غادة والى

فيلم وثائقي

التدخين والمخدرات

الدراما




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة