غادة والى: انخفاض نسبة مشاهد التدخين فى الأعمال الدرامية إلى 6% - صور

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، حرصها على استمرار التواصل مع صناع الدراما لتطوير التناول الدرامى لقضية التدخين والمخدرات.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه منذ عام 2014 يتم الالتقاء بصناع الدراما، لاسيما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك للتشاور معهم بشأن نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية وإلقاء الضوء علي التناول الإيجابي لتكريمه، وكذلك رصد خطورة التناول السلبى للقضية وتداعياته على الأطفال والشباب لمراجعة هذه الأعمال والسعى نحو تلافيها إعلاءاً لمصلحة الأطفال والشباب.

وأوضحت غادة والى، أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضى، حيث كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية فى رمضان 2017 إلى 6% في رمضان هذا العام، أما مشاهد تعاطى المخدرات، فقد انخفضت نسبتها من 4% إلي 2%،كما خلت 4 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات.

جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها واستعراض بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مدير مساعد ورير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما، والنقاد والإعلاميين، وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.



































































