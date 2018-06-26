غادة والى: "الصحة العالمية" تستعين بتجربة مصر فى مكافحة تسويق منتجات التبغ - صور

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على أن الدراما حملت عدد من الرسائل الإيجابية بشأن قضيتى التدخين والمخدرات، كما التزمت القنوات التليفزيونية بعرض التصنيف العمرى للأعمال الدرامية، إضافة إلى خلو كافة الأعمال الدرامية من وجود أى مشاهد للتدخين أو لتعاطى مخدرات من قبل الأطفال.

وأضافت "والى" أن تجربة المرصد الإعلامى للصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على المستوى الدولى فلقد اختارتها منظمة الصحة العالمية لعرضها باجتماع لجنة خبراء المنظمة لمنع الترويج لمنتجات التبغ، الذى عقد فى مارس الماضى بنيودلهى، وتم اعتماد تجربة المرصد كأحد الأدلة العلمية لتطوير وثيقة دولية تعتزم منظمة الصحة العالمية إصدارها فى نوفمبر القادم بشأن تدابير مواجهة كافة أشكال التسويق الغير مباشر لمنتجات التبغ، فى إطار التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

جاء ذلك خلال احتفال الصندوق باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها واستعراض بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مدير مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والكاتب مدحت العدل والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.



































































