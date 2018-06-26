عمومية "أوراسكوم للتنمية" توافق على بيع حصتها بشركة تمويل بـ360 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، على الاقتراح الخاص ببيع حصتها فى مجموعة شركات تمويل مقابل 360 مليون جنيه لمجموعة من المستثمرين، وذلك بقيمة أعلى من التقييم الصادر عن طريق المقيم المستقل والتى بلغت 352 مليون جنيه.

وتبلغ التدفقات النقدية الناتجة من إتمام عملية البيع السابقة مبلغ 305.4 مليون جنيه، وسوف يتم استبعاد الديون ذات الصلة والبالغة 1.1 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى.

كما وافقت الجمعية، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على بيع قطعة أرض فى الجونة بمساحة 7955 متر مربع إلى شركة بيزنس بارك وان بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار، وسوف تقوم الشركة بإنشاء أول مبنى إدارى فى الجونة وتأجيره لشركة ألمانية، والتى سوف تنقل أعمالها الخاصة من منطقة بافاريا بألمانيا إلى الجونة، وتوظيف أكثر من 400 موظف من جنسيات مختلفة.