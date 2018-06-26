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عمدة فرانكفورت ووفد من الاتحاد الأوروبى يزوان "الصوت والضوء"

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:23 م
عمدة فرانكفورت ووفد من الاتحاد الأوروبى يزوان "الصوت والضوء" الصوت والضوء
كتب : عبد الحليم سالم
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استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الوفود رفيعة المستوى، حيث حضر وفد ألمانى على رأسهم عمدة فرانكفورت الألمانية بيتر فلومان، عرض الصوت والضوء بالأهرامات باللغة الألمانية وكان فى استقبالهم مدير عام منطقة الهرم فاروق جعفر، نيابة عن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما استقبلت وفد من ممثلى الاتحاد الأوروبى حضروا عرض الصوت والضوء باللغة الانجليزية .
 
وصرح سامح سعد، بأنه خلال زيارة الوفد الألمانى لمحافظة القاهرة لتوقيع اتفاقية للتبادل الثقافى والحضارى بين محافظة القاهرة وفرانكفورت  حرص الوفد على حضور عرض الصوت والضوء للتعرف على الحضارة الفرعونية وبناء الأهرامات صوت وصورة، كما حضر وفد الاتحاد الأوروبى وعلى رأسهم المستشار الأول للاتحاد.
 
كما أضاف سعد، أن مثل هذه الزيارات لها مردود ايجابى على السياحة المصرية وتأكيد للعالم أن هناك العديد من الأماكن السياحية الهامة الجاذبة للسائحين من كل البلدان.
 
وأعرب الوفدان عن امتنانهما وسعادتهما بحضور عرض أسطورى كعرض الصوت والضوء، كما عبروا عن رغبتهم  لحضور عرض الصوت والضوء بباقى المناطق.

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