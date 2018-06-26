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عزام الأحمد يلتقى مسئولا مصريا لبحث تحقيق المصالحة مع حماس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:52 م
عزام الأحمد يلتقى مسئولا مصريا لبحث تحقيق المصالحة مع حماس عزام الأحمد
كتب : أحمد جمعة
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كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بأحد المسؤولين المصريين، لمطالبة القاهرة ببذل مزيد من الجهد مع حركة حماس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال "الأحمد"، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية – نقلها موقع دنيا الوطن الفلسطينى - إنه على حماس إما أن تنهي الانقسام وتسلم حكومة الوفاق كافة مهامها بصلاحيات مطلقة فى غزة، وإما أن تكون هناك مرحلة جديدة من خطوات انهاء الانقسام.

وفى سياق منفصل، ندد الأحمد بتصريحات رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى عزيز دويك بشأن توليه الرئاسة فى حال شغور منصب الرئيس، لافتاً إلى أنه هذه التصريحات تأتى لإثارة مزيد من البلبلة، وخلط الأوراق وتضليل الرأى العام، ولا علاقة لها بالقانون.

وأوضح عزام الأحمد، أن المجلس التشريعى مجمد، وأن رئاسته بحاجة إلى انتخاب بشكل دورى كل عام وبدعوة من الرئيس الفلسطينى حسب القانون الأساسى الذى أسقطته حركة حماس، بعدم حضورها لعقد دورة جديدة خلال أحداث الانقسام عام 2007.

وبين الأحمد، أن تفسيرات المحكمة الدستورية بهذا الشأن واضحة خاصة فيما يتعلق بالهيئة الرئاسية للمجلس التى تعتبر غير موجودة باعتبار أنها بحاجة إلى دورة جديدة لإعادة انتخابها، وأنه وفق القانون تحول سن القوانين للرئيس الفلسطينى بدلاً من المجلس التشريعى.


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