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عريقات: تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية تدعم عدم المشاركة بانتخابات القدس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:40 ص
عريقات: تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية تدعم عدم المشاركة بانتخابات القدس صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)
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أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعمها المطلق للموقف التاريخى الثابت والصامد لأبناء الشعب الفلسطينى ومؤسساته فى القدس المحتلة بشأن عدم المشاركة فى انتخابات بلدية الاحتلال المزمعة فى شهر أكتوبر القادم فى المدينة المقدسة ورفضها الصارم لمنح الشرعية لإسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال أو الشراكة فى فرض وتنفيذ سياسات الاحتلال الاستعمارية العنصرية على المدينة المقدسة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، فى تصريح له اليوم ، إن اللجنة التنفيذية تدعو بقوة لعدم شرعنة الاحتلال والضم وسياسات حكومة الاحتلال فى إلغاء الوجود الفلسطينى ورفع عدد المستوطنين غير الشرعيين وضمان تهويد القدس والقبول بتطبيق القانون الإسرائيلى على المدينة.

وشددت اللجنة - وفقا لعريقات - على أنه فى ضوء اعتراف ترامب الأحادى وغير القانونى بالقدس عاصمة لإسرائيل فإن المشاركة فى الانتخابات ستسهم فى مساعدة المؤسسة الإسرائيلية فى ترويج مشروع "القدس الكبرى" باعتبار بلدية الاحتلال ذراعا من أذرع الحكومة وتلعب دورا متكاملا معها لتنفيذ مشروعها الاستيطانى الاستعمارى وعمليات التطهير العرقى وجعل حياة المقدسى مستحيلة فى مدينته.

 


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