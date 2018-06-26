طيران التحالف يشن 3 غارات على مواقع الحوثيين فى مديرية نهم شرق صنعاء

صنعاء (أ ش أ)

شن طيران التحالف العربى، 3 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى فى منطقة المدفون بمديرية نهم شرق صنعاء.

وقال مسؤول محلى، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن" طيران التحالف شن 3 غارات جوية على تجمعات الحوثيين فى نهم ، فيما تقدمت قوات الجيش اليمنى فى عدة مواقع" .

وأشار المصدر إلى احتدام المعارك بين قوات الجيش الوطنى وميليشيات الحوثى فى جبهة نهم، موضحا أن المواجهات تجددت بين الطرفين فى مناطق المدفون والقطب وبران والجرجور والعقران عقب هجوم عنيف للجيش الوطنى على مواقع الميليشيات الانقلابية ، لافتا إلى أن الطرفين تبادلا القصف المدفعى.

ومن جانبه، كشف مصدر عسكرى فى الجيش اليمنى، أن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل لميليشات الحوثى فى محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه تم تأمين المطار من مختلف الاتجاهات.

وقال إنه تم تجهيز ثلاثة ألوية جديدة للإنضمام للجيش الوطنى للاستعداد لشن هجوم واسع لتحرير الحديدة، فيما لجأت الميليشيات إلى حفر عشرات الخنادق فى الشوارع الرئيسية من الناحية الجنوبية.

ومن جانبه، أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن المحافظات المجاورة لمدينة الحديدة تشهد استنفارا عسكريا لميليشيات الحوثى.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية عن المصادر قولها "إن هناك حالة من الخوف في أوساط المدنيين في المحافظات المجاورة للحديدة مع تجنيد الحوثيين لأبنائهم بالإكراه".

يأتي هذا في وقت قطعت فيه ميليشيات الحوثي الإنترنت عن مديريات عدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في محاولة لطمس معالم جرائمهم المستمرة، التي تستهدف المدنيين على وقع توالي هزائمهم أمام تقدم القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي.