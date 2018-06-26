video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

طيران التحالف يشن 3 غارات على مواقع الحوثيين فى مديرية نهم شرق صنعاء

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:02 ص
طيران التحالف يشن 3 غارات على مواقع الحوثيين فى مديرية نهم شرق صنعاء التحالف العربى
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

شن طيران التحالف العربى، 3 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى فى منطقة المدفون بمديرية نهم شرق صنعاء.

وقال مسؤول محلى، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن" طيران التحالف شن 3 غارات جوية على تجمعات الحوثيين فى نهم ، فيما تقدمت قوات الجيش اليمنى فى عدة مواقع" .

وأشار المصدر إلى احتدام المعارك بين قوات الجيش الوطنى وميليشيات الحوثى فى جبهة نهم، موضحا أن المواجهات تجددت بين الطرفين فى مناطق المدفون والقطب وبران والجرجور والعقران عقب هجوم عنيف للجيش الوطنى على مواقع الميليشيات الانقلابية ، لافتا إلى أن الطرفين تبادلا القصف المدفعى.

ومن جانبه، كشف مصدر عسكرى فى الجيش اليمنى، أن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل لميليشات الحوثى فى محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه تم تأمين المطار من مختلف الاتجاهات.

وقال إنه تم تجهيز ثلاثة ألوية جديدة للإنضمام للجيش الوطنى للاستعداد لشن هجوم واسع لتحرير الحديدة، فيما لجأت الميليشيات إلى حفر عشرات الخنادق فى الشوارع الرئيسية من الناحية الجنوبية.

ومن جانبه، أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن المحافظات المجاورة لمدينة الحديدة تشهد استنفارا عسكريا لميليشيات الحوثى.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية عن المصادر قولها "إن هناك حالة من الخوف في أوساط المدنيين في المحافظات المجاورة للحديدة مع تجنيد الحوثيين لأبنائهم بالإكراه".
يأتي هذا في وقت قطعت فيه ميليشيات الحوثي الإنترنت عن مديريات عدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في محاولة لطمس معالم جرائمهم المستمرة، التي تستهدف المدنيين على وقع توالي هزائمهم أمام تقدم القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى: استهدفنا 41 إرهابيا باليمن.. ومقتل قيادى من حزب الله

التحالف العربى: خسائر فادحة للحوثى وقتلى من حزب الله فى صعدة اليمنية

التحالف العربى يدعو لممارسة ضغط دولى على الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار

التحالف العربى

اخبار التحالف العربى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة