ضبط محكوم عليه فى عدة قضايا بحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عاطل مقيم بقرية دفرة محكوم عليه بالسجن 6 سنوات و4 شهورفى 7 قضايا سرقة بالإكراه وضرب وخيانة أمانة وسرقة، وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم هشام أ. إ- 24 عاما عاطل، مقيم بقرية دفرة بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن سنة فى جناية "سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "استعراض قوة وإطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليه بالحبس 5 سنوات و4 شهور فى 6 قضايا " 4 ضرب، خيانة أمانة، سرقة" وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد البلطجة واستعراض القوة، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.