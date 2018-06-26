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ضبط محتال جمع نصف مليون ريال سعودى من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:34 م
ضبط محتال جمع نصف مليون ريال سعودى من مدخرات المصريين بالخارج عملات سعودية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط محتال اشترك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذويهم بالخارج مقابل عمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عامر ا"سائق "يتردد للعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه "الزغبى" مقيمان بدارالسلام بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال قيامهما بتبادل الأدوار عن طريق السفر فيما بينهما ليقوم المتواجد بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها للآخر المتواجد بالبلاد عن طريق حوالات بريدية بالعملة الأجنبية، عن طريق البنوك واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وباستدعاء المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت "500 ألف ريال سعودى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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