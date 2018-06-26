ضبط طالبين أزهريين نشرا إجابات امتحانات الثانوية على واتس آب بعد بدء اللجان

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط، من ضبط طالبين بالثانوية الأزهرية وسائق بناحية البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب قيامهم بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" يحمل أسم "تلخيصات ثانوية عامة 2018" ونشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بعد بدء اللجان.

تلقى اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية نائبا عن اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود محضر لمركز شرطة البلينا، محرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط، تضمن التوصل إلى أصحاب جروب تلخيصات ثانوية عامه 2018.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى بأسيوط، من القبض على "أحمد.م" 19 سنة طالب بالثانوية الأزهرية، ويقيم بناحية السمطا دائرة مركز البلينا، و"إسلام.م" 19 سنة طالب بالثانوية الأزهرية، ويقيم بناحية برخيل دائرة المركز و"محمد.ص" 26 سنة، سائق يقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز، لقيامهم بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" يحمل اسم "تلخيصات ثانوية عامة 2018" ونشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بعد بدء اللجان.

ضبط بحوزة الأول والثانى هاتفين محمولين وبفحصهما تبين وجود العديد من الصور لامتحانات المرحلة الثانوية وأجوبتها، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد مساعدة أصدقائهما، تم التحفظ على المضبوطات وقيد المحضر برقم 12 أحوال المركز بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة.