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ضبط صاحب سوبر ماركت بالمحلة بتهمة النصب على مواطنين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:00 ص
ضبط صاحب سوبر ماركت بالمحلة بتهمة النصب على مواطنين اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط صاحب سوبر ماركت لقيامه بالنصب على مواطنين وتجميع مبالغ مالية منهم بحجة تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأوروبية، إلا أنه لم يفى بوعوده ورفض رد الميلغ.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من  "غانم.ت.ع" وآخران يتهمون "عصام .م .ا" مواليد 1990 صاحب سوبر ماركت، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة  بالنصب والاحتيال عليهم  والإستيلاء منهم على 125 ألف جنيه  كمقدم لمبلغ 240 ألف جنيه بزعم تسفير هم لإحدى الدول الأوروبية، وتوفير فرص عمل لهم بها وإعطائهم أذون دخول لتلك الدولة "مزورة"، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ لهم.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ وتمت إحالته للنيابة العامه للتحقيق.


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