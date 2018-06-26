ضبط شخص استولى على 200 ألف من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتب محمود عبد الراضى ـ الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، فى القبض على شخص لنصبه على المواطنين، بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد .

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغاً من "أ.أ" و" 18 " آخرين، ضد "م.س" 40 سنة، صاحب مصنع بلاستيك ،ومقيم الرمل بالإسكندرية، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات ، وآداب عامة " والمحكوم عليه فى 10 قضايا " تزوير - شيك - تبديد " بالحبس لمدة 8 سنوات- لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 200000 جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج، إلا أنه لم يف بوعده وتهرب من رد المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بتلقى الأموال من المُبلغين وغيرهم من المواطنين "جارى تحديدهم "، بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، متخذاً من مصنع البلاستيك المملوك له فى الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.