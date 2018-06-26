ضبط سمسار هجرة غير شرعية بالمنيا قبل تسفيره الشباب للخارج بطريقة مخالفة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بتسفير الشباب بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "نجاح ص" سائق، مقيم سمالوط بمحافظة المنيا ،بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية وإستخدامها فى الإحتيال على راغبى السفر لتلك الدولة والإستيلاء منهم على أموال طائلة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه ومنزله عُثر على 8 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة تحمل تأشيرات منسوب صدورها لقنصلية تلك الدولة "مزورة بالكامل"، و36 حوالة بريدية صادرة من البريد المصرى بمبالغ مالية مختلفة مرسلة له من بعض ضحاياه ، و3 قسائم زواج منسوب صدورهم لمصلحة الأحوال المدنية بذات الدولة "مزورة بالكامل "، وهاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من صور جوازات السفر والتأشيرات للعديد من الأشخاص ، ودفرتين و3 كشوف مدون بها العديد من الأسماء وقرين كل إسم مبالغ مالية مختلفة .

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى وحيازته لجوازات السفر المضبوطة لإحضار تأشيرات لهم مقابل عشرة آلاف جنيه لكل شخص وأضاف بأنه تحصل على التأشيرات من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" وحيازته للدفاتر والكشوف المدون فيها أسماء ومبالغ مالية قرين كل منها لنشاطه فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج وبملكيته للسيارة المضبوطة وإستخدامها فى سفر الشباب لتلك الدولة بطريقة غير شرعية.