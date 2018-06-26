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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم سلاح نارى بالبحيرة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:11 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم سلاح نارى بالبحيرة حمله أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالبحيرة.

 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو، مفادها قيام كل من " هيثم محمد أحمد أبو عامر" 52 سنة عاطل، "حسن عبد الله حمدى أبوعمر" 22 سنة عاطل، "أحمد عبد الله حمدى أبو عمر" 17 سنة عاطل، وجميعهم ومقيمين بمدينة إدكو، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الدراجات البخارية متخذان من مدينة إدكو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان بأماكن ترددهما بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية " توك توك " بدون لوحات معدنية قيادة الثالث، وشروعهم فى سرقة دراجه نارية " توك توك " قيادة "أمين سيد أمين رحيم" 15 سنة طالب، ومقيم الفلكى الإسكندرية، وبحوزتهم طبنجه عيار 9 مطموسة الأرقام، عدد 2 سلاح أبيض " مطواه ".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى، كما أضاف الثانى والثالث بحيازتهما للسلاح الأبيض المضبوط، وذلك بقصد الدفاع تحرر المحضر 4878 /2018 جنح مركز شرطة إدكو، وجارٍ العرض على النيابة.


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