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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:01 م
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صور.. هنود يحتضنون الأشجار لإنقاذهم معدلات التلوث المرتفعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:16 م
صور.. هنود يحتضنون الأشجار لإنقاذهم معدلات التلوث المرتفعة مواطنون يستغيثون بالأشجار بالهند
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قام عدد من المواطنين فى الهند، اليوم الثلاثاء، باحتضان عدد من الأشجار بلافتات " أنقذينا" لانقاذهم من معدلات التلوث العالية بالبلاد.

يذكرأن، شهدت بعض المدن الهندية أمطارا غزيرة، أمس الإثنين، أدت إلى فيضانات، خاصة فى مدينة مومباى، حيث شهدت المدينة حالة من التفكك المرورى جراء الطقس غير المستقر.

وقد شهدت المدينة الهندية انهيارا لأحد العقارات، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والسلطات فى الهند.

مواطنة تحتضن أحد الأشجار
مواطنة تحتضن أحد الأشجار

 

مواطنون يستغيثون بالأشجار بالهند لإنقاذهم من التلوث
مواطنون يستغيثون بالأشجار بالهند لإنقاذهم من التلوث

 


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