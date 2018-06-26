صور ..غياب الجماهير عن استقبال المنتخب الوطنى بالمطار وسط انتشار أمنى مكثف

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء غياب الجماهير عن استقبال بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التى تعرض لها فى مونديال روسيا 2018، فيما تواجدا قوات الأمن بمحيط المطار، لتأمين وصول البعثة إلى المطار .

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب فى 12:30 ظهر اليوم إلى مطار القاهرة، كما سيعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة لحسم عدد من الملفات المهمة، على رأسها المدير الفنى لمنتخب مصر هيكتور كوبر بعد الاستقرار النهائى على رحيله عن تدريب الفراعنة، وإنهاء مسيرته مع مصر فى ظل تلقيه عددا من العروض من السعودية والجزائر إلى جانب أندية من الخليج والصين.































