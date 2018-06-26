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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:59 ص
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صور.. السلطات الأمريكية تفرج عن مئات المهاجرين فى ولاية تكساس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:10 ص
صور.. السلطات الأمريكية تفرج عن مئات المهاجرين فى ولاية تكساس الافراج عن مهاجروين فى تكساس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أفرجت السلطات الأمريكية، عن المئات من المهاجرين المحتجزين بأحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى ولاية تكساس، ونقلهم إلى أماكن إلى حين النظر فى شأنهم وجهزت قوات الأمن حافلات لنقهم إلى أماكن محددة .

يأتى ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، مذكرة يأمر فيها بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التى كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر فى شأنهم فى جلسة للمحكمة.

وفى إطار المذكرة، طلب ترمب من وزير الدفاع جيمس ماتيس، تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التى قد تستخدم فى احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

حافلة تقل مهاجرين
حافلة تقل مهاجرين

 

عشرات المهاجرين فى ولاية تكساس
عشرات المهاجرين فى ولاية تكساس

 

مهاجرين بأطفالهم
مهاجرين بأطفالهم

 

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

 


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