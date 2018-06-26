صور.. السلطات الأمريكية تفرج عن مئات المهاجرين فى ولاية تكساس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أفرجت السلطات الأمريكية، عن المئات من المهاجرين المحتجزين بأحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى ولاية تكساس، ونقلهم إلى أماكن إلى حين النظر فى شأنهم وجهزت قوات الأمن حافلات لنقهم إلى أماكن محددة .

يأتى ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، مذكرة يأمر فيها بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التى كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر فى شأنهم فى جلسة للمحكمة.

وفى إطار المذكرة، طلب ترمب من وزير الدفاع جيمس ماتيس، تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التى قد تستخدم فى احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.



حافلة تقل مهاجرين



عشرات المهاجرين فى ولاية تكساس



مهاجرين بأطفالهم