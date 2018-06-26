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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:03 ص
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صور.. البحث عن فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:03 ص
صور.. البحث عن فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند فرق الانقاذ أمام مدخل الكهف
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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استمرت جهود رجال الإنقاذ فى البحث، عن فريق كرة قدم مكون من 11 شخصا، ومدربهم بعد اختفائهم داخل كهف فى تايلاند، وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، باختفاء فريق لكرة القدم فى كهف "خاو لوانج"، الواقع فى مدينة خواخين فى تايلاند بحسب صور بثتها وكالتى "الأنباء الفرنسية ورويترز" .

وأشارت، إلى أن العاملين فى الحديقة الوطنية المحلية، عثروا فى مساء أمس السبت على 11 دراجة هوائية وأخرى نارية بالقرب من مدخل الكهف المعروف فى تايلاند.

وكذلك عثروا على حقائب اللاعبين وأحذيتهم الرياضية وبعض الأشياء الأخرى وعلى الفور تم الاتصال بنادى كرة القدم المحلي، الذى أكد أن الأشياء المذكورة تعود لأعضاء الفريق ومدربهم.

وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا 12 شخصا، وهم يدخلون إلى الكهف ولم تسفر عمليات البحث فى المغارة عن أى أثر لهم، واضطر رجال الإنقاذ لمغادرة الكهف بسبب المطر الغزير وظهور خطر انقطاع طريق العودة أمامهم.

ومن المرجح أن يكون اللاعبون ومدربهم على قيد الحياة ولكنهم تاهوا داخل الكهف وصلت فرقة إنقاذ مختصة مع المعدات اللازمة لمواصلة البحث.

979345-01-02

أحد رجال الانقاذ بمحيط الكهف 

أحد رجال الامن داخل الكهف
أحد رجال الامن داخل الكهف

 

أحد رجال الانقاذ فى تايلاند
أحد رجال الانقاذ فى تايلاند

 

أحد رجال الانقاذ
أحد رجال الانقاذ

 

تجمع لذوى المفقودين
تجمع لذوى المفقودين

 

ذوى المفقودين يصلون
ذوى المفقودين يصلون

 

رجال الانقاذ بمحيط الكهف
رجال الانقاذ بمحيط الكهف

 

رجال الانقاذ تحمل اسطوانات اكسجين عند مدخل الكهف
رجال الانقاذ تحمل اسطوانات اكسجين عند مدخل الكهف

 

وصول رجال الانقاذ للبحث عن المفقودين
وصول رجال الانقاذ للبحث عن المفقودين

 


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