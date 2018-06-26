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صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع نيكاراجوا بعد شهرين من الاحتجاجات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:04 ص
صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع نيكاراجوا بعد شهرين من الاحتجاجات احراق سيارة خلال العنف فى نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، آثار الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى نيكاراجوا التى استمرت أكثر من شهرين، عقب مظاهرات شارك فيها آلاف النشطاء الذين حملوا قذائف هاون محلية الصنع وأطلقوها على الشرطة.

وبدأت اليوم محادثات عقدتها المعارضة مع الحكومة، فى محاولة لإيجاد مخرج من موجة العنف التى أودت بحياة ما يزيد عن 200 شخص خلال أكثر من شهرين.

وبدأت هذه الاضطرابات الأخطر من نوعها منذ تولى الرئيس دانيال أورتيجا السلطة قبل 11 عاما ، واندلعت المظاهرات بالعاصمة ماناجوا فى نيكاراجوا، وذلك للمطالبة بالتغيير فى الضمان الاجتماعى، الأمر الذى أدى إلى صدامات عنيفة بين معارضى هذا الإجراء وقوات الأمن فى نيكاراجوا ، وأسفرت حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها إلى 212 قتيلا و مئات المصابين.

وبدت شوارع ماناجوا وقد تحولت إلى ساحة حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن وقد تناثر فيها الحطام بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، وحمل المتظاهرين مدافع وخرطوش لمواجهة الشرطة.

احراق سيارة خلال العنف فى نيكاراجوا
احراق سيارة خلال العنف فى نيكاراجوا

 

اغلاق الشوارع بالحجارة
اغلاق الشوارع بالحجارة

 

الشباب يلعبون الكرة عقب اغلاق طريق بالحجارة
الشباب يلعبون الكرة عقب اغلاق طريق بالحجارة

 

تدمير سيارة
تدمير سيارة

 

تدمير محتوى مركز شرطى
تدمير محتوى مركز شرطى

 

 


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