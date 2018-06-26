شكرى يبحث مع علاوى جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن العراقية المحررة..فيديو

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق أثناء زيارته إلى القاهرة، وذلك للتباحث بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن اعتزازه الكبير بعمق ومتانة العلاقات المصرية – العراقية والتى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، وتعززها قيم التآخى والحضارة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا على حرص مصر الدائم على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع فى شتى المجالات السياسية، والتجارية، والثقافية، ومشددا على التزام مصر الكامل بدعم وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى جدد التهنئة لنائب الرئيس العراقى بإتمام الانتخابات البرلمانية، مشيدا بجهود الحكومة العراقية فى هذا الصدد، وإيمان الشعب العراقى الشقيق بأهمية استكمال هذا الاستحقاق الانتخابى الهام، والذى جاء ليكلل الانتصارات التى حققها العراق مؤخرا فى مكافحة التنظيمات الإرهابية وهزيمة داعش.

كما أكد وزير الخارجية على ثقة مصر فى قدرات المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية على تجاوز كافة العقبات وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقى وتعكس الهوية الوطنية العراقية.

ومن جانبه، أعرب إياد علاوى عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، مؤكدا على أن قوة مصر من قوة العرب وأنه بتعافى مصر يتعافى العرب جميعا. كما استعرض علاوى تطورات الأوضاع بالعراق السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أولويات العراق فى الوقت الراهن تتمثل فى بناء دولة المواطنة بعيدا عن المحاصصة، وإعادة العراق إلى محيطه العربى والإسلامى بالتنسيق مع الدول العربية وفى مقدمتها مصر، فضلا عن مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة المدن العراقية والاستفادة من الخبرات العربية التى حققت نجاحات فى هذا المجال، والبدء فى عملية إعادة الإعمار.

وأضاف أبو زيد، بأن علاوى أكد على حرص الجانب العراقى على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكفاءات المصرية وبناء شراكات بين القطاع الخاص فى كلا البلدين فى إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ضخ استثمارات جديدة وتنشيط الاقتصاد العراقى بما يلبى آمال وتطلعات المواطنين العراقيين.

كما أشار إلى حرص العراق على أن تكون مصر عضوا فى لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الأخير بالكويت.

وفى ذات السياق أوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد على حرص مصر على تكثيف التشاور والتنسيق مع الجانب العراقى بشأن جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، وعزم مصر على المشاركة فى تلك الجهود فى مختلف المجالات تبعا لاحتياجات الشعب العراقى الشقيق.

مشيرا إلى الدور الحيوى الذى تقوم به آلية التنسيق المشتركة فى هذا الصدد، والتى تم تدشينها مؤخرا بين البلدين لمتابعة العلاقات الاقتصادية الثنائية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة المصرية فى عملية إعادة الإعمار.

وذكر السفير أبو زيد فى نهاية تصريحاته، أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرقت المحادثات إلى جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة وتطورات الأوضاع فى سوريا واليمن، فضلا عن التدخلات الخارجية فى شئون الدول العربية، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التضامن وأطر العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة، وبذل كل الجهود لتحقيق آمال شعوبنا العربية فى العيش فى سلام واستقرار.