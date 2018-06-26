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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:58 ص
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شركة "هارلى-ديفيدسون" لصناعة الدرجات النارية تنقل خط انتاجها خارج أمريكا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:00 ص
شركة "هارلى-ديفيدسون" لصناعة الدرجات النارية تنقل خط انتاجها خارج أمريكا درجة نارية تابعة لشركة "هارلى-ديفيدسون
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت شركة هارلي-ديفيدسون الأمريكية العريقة لصناعة الدراجات النارية، الاثنين أنها ستنقل الى خارج الولايات المتحدة خط انتاج الدراجات النارية المخصصة للتصدير وذلك بهدف تجنب الرسوم الجمركية التى زادها الاتحاد الاوروبى بنسبة كبيرة ردا على زيادة واشنطن الرسوم على صادراته اليها من الصلب والالمنيوم.

وقالت الشركة التى تصنع دراجاتها فى ميلووكى (ويسكونسن، شمال) فى بيان ان التعرفة الجمركية الاوروبية على دراجاتها المصدّرة الى السوق الاوروبية ارتفعت من 6% الى 31% مما يعنى ان سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بالنسبة الى المستهلك الاوروبى بمقدار 2200 دولار.

ويمثّل الاتحاد الاوروبى ثانى اكبر سوق لهارلى ديفيدسون خلف الولايات المتحدة وقد بلغت وارداته من هذه الدراجات فى العام الماضى سنويا حوالى 40 الف دراجة.

وأوضحت الشركة الاميركية انه بسبب رفضها تحميل زبائنها فى دول الاتحاد هذه الزيادة فى التعرفة فقد قررت نقل خط تصنيع الدراجات المخصصة الى التصدير من الولايات المتحدة الى مصانعها الدولية خارج هذا البلد "بغية تجنب هذا العبء المالي".

واصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية اضافية على عشرات المنتجات الاميركية مثل الويسكى والجينز والدراجات النارية.

 


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