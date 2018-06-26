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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:16 م
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سجن 4 أشخاص فى الدنمارك خططوا للانضمام لـ"داعش" فى سوريا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:52 م
سجن 4 أشخاص فى الدنمارك خططوا للانضمام لـ"داعش" فى سوريا الشرطة الدنماركية - أرشيفية
أ ش أ
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قضت محكمة دنماركية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجلين وامرأتين لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم بتهمة التخطيط للانضمام لتنظيم (داعش) فى سوريا.

وذكرت قناة (إيه بى سى) الأمريكية، أن المحكمة قضت أيضا بضرورة ترحيل 3 من المدانين بعد قضاء فترة العقوبة وسحب الجنسية الدنماركية من اثنين من المتهمين اللذين يتمتعان بها، وتعد تلك القضية هى الأولى فى الدنمارك التى يتم فيها إدانة سيدة بالتخطيط للانضمام لتنظيم (داعش).

يشار إلى أن المدانين الرجال هم دنماركى مغربى ودنماركى جزائرى فيما تحمل سيدة الجنسية الدنماركية وتحمل الأخرى الجنسية الأفغانية، ويذكر أنه تم إلقاء القبض على 3 من المدانين فى تركيا فى مارس من العام الماضى فيما تم ضبط الرابع فى الدنمارك، واستأنف جميع المدانين الحكم الصادر ضدهم.

 

 


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