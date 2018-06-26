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سامح شكرى: مصر ستزيد من قوات حفظ السلام الدولية النسائية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:43 م
سامح شكرى: مصر ستزيد من قوات حفظ السلام الدولية النسائية السفير سامج شكرى وزير الخارجية
أيمن رمضان
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قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تفتخر بمشاركتها فى قوات حفظ السلام التى تضم 3 آلاف رجل وامرأة تم نشرهم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالى وإفريقيا الوسطى ودار فور وغيرها من البعثات الأخرى، وتابع:" نحن نفخر بتدريب وتجهيز قواتنا لحفظ السلام بزيادة عددها وسنزيد من قوات حفظ السلام الدولية النسائية أيضاً".

 وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم حفظ السلام، أن مجتمع حفظ السلام يسعى لمواجهة الأمور المعقدة والخطيرة وأولوية تحقيق السلام من خلال الحلول السياسية بمناطق النزاع والمشاركة فى صنع وحفظ وبناء السلام وعدم استخدام القوة إلا فى حالات الدفاع عن النفس.

وختم قائلاً:"نحيى رجال ونساء مصر ممن ساهموا فى عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة .. أنتم تمثلون القيم العالمية للسلام وروح مصر المتجددة فى مستقبل آمن لملايين من البشر فى إفريقيا وخارجها ..أنتم سفراء لضمير العالم وحل النزاعات المعقدة ..ونشكركم من أجل تضحياتكم  وجهودكم".

 

 


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سامح شكرى

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