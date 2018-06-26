video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

زيارة لممثلى منظمة الصحة العالمية للمستشفيات ببورسعيد

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:43 م
زيارة لممثلى منظمة الصحة العالمية للمستشفيات ببورسعيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تفقد الفريق المركزى لوزارة الصحة والسكان والخاص بمتابعة مشروع التأمين الصحى الجديد، مع وفد من المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب القاهرة، المنشئات الصحية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الأوضاع الإنشائية والتجهيزات الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى سيطبق فى محافظة بورسعيد.   
 
بدأت الزيارة باجتماع مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  ثم مستشفى بورسعيد العام ومستشفى النصر التخصصى للأطفال والمتخصصة فى الأورام والجراحات الدقيقة للأطفال، للوقوف على أعمال الإنشاءات ومراجعة مسارات تقديم الخدمة وجاهزيتها وفق المعايير الدولية.
 
وزار الوفد وحدتى الرعاية الأولية فى منطقتى المناخ والجوهرة للوقوف على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأولية لاستقبال الحالات المرضية من المستوى الأول وطرق وآليات الإحالة وفق للمعايير الدولية.
 
تأتى هذة الزيارة استكمالاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان فى الإسراع فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وفق المعايير العالمية والطرق العلمية، وبناء على توجيهاتها فى الزيارة الميدانية الاسبوع الماضى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل الخبرات والاسترشاد بالمعايير الدولية فى تطبيق النظم الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل في مصر المزمع تطبيقه فى محافظة بورسعيد كمحافظة أولى.
 
جدير بالذكر أن الفريق المركزى ضم  الدكتور أحمد محي مساعد الوزيرة للطب العلاجى والدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة لشئون المتابعة والرقابة ، والدكتور اسامة الشاذلى أمين عام التخصصات الطبية، والدكتورة سهير عبدالحميد ممثل التأمين الصحى والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى للوزيرة، والدكتور وائل شحاته مسئول ميكنة المشروع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الصحة تتصدى لسماسرة بيع "الدم" و"الأعضاء" عبر مواقع التواصل.."العلاج الحر" يتقدم ببلاغ لحظر موقع إلكترونى مخصص لاصطياد الزبائن.. وهالة زايد: لدينا 220 بنك دم وباب الوصايا مفتوح للراغبين بالتبرع بأعضائهم

الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة