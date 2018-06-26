زيارة لممثلى منظمة الصحة العالمية للمستشفيات ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

تفقد الفريق المركزى لوزارة الصحة والسكان والخاص بمتابعة مشروع التأمين الصحى الجديد، مع وفد من المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب القاهرة، المنشئات الصحية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الأوضاع الإنشائية والتجهيزات الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى سيطبق فى محافظة بورسعيد.

بدأت الزيارة باجتماع مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ثم مستشفى بورسعيد العام ومستشفى النصر التخصصى للأطفال والمتخصصة فى الأورام والجراحات الدقيقة للأطفال، للوقوف على أعمال الإنشاءات ومراجعة مسارات تقديم الخدمة وجاهزيتها وفق المعايير الدولية.

وزار الوفد وحدتى الرعاية الأولية فى منطقتى المناخ والجوهرة للوقوف على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأولية لاستقبال الحالات المرضية من المستوى الأول وطرق وآليات الإحالة وفق للمعايير الدولية.

تأتى هذة الزيارة استكمالاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان فى الإسراع فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وفق المعايير العالمية والطرق العلمية، وبناء على توجيهاتها فى الزيارة الميدانية الاسبوع الماضى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل الخبرات والاسترشاد بالمعايير الدولية فى تطبيق النظم الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل في مصر المزمع تطبيقه فى محافظة بورسعيد كمحافظة أولى.

جدير بالذكر أن الفريق المركزى ضم الدكتور أحمد محي مساعد الوزيرة للطب العلاجى والدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة لشئون المتابعة والرقابة ، والدكتور اسامة الشاذلى أمين عام التخصصات الطبية، والدكتورة سهير عبدالحميد ممثل التأمين الصحى والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى للوزيرة، والدكتور وائل شحاته مسئول ميكنة المشروع.