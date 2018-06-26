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زكى عابدين: لن نغير اسم العاصمة الإدارية والمسابقة تتعلق بأشكال الميادين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:32 م
زكى عابدين: لن نغير اسم العاصمة الإدارية والمسابقة تتعلق بأشكال الميادين اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
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أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المسابقة التى أطلقتها الشركة تتعلق فقط بفرش شوارع العاصمة وليس تغيير اسمها.

وأضاف زكى عابدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فرش الشوارع يعنى اختيار أسماء الميادين وأشكالها، وكذلك أسماء الشوارع، وأشكال الإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وخلافه.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن المسابقة تتضمن أيضا محاور عديدة منها وضع علامات إرشادية فى الشوارع، بحيث تكون هذه العلامات لأول مرة فى مصر وليس علامات إرشادية مكررة.

وأكد أن اسم العاصمة الإدارية ثابت كما هو لحين إصدار أى تعليمات جديدة من القيادة السياسية، مضيفا" المسابقة التى تم إطلاقها والجوائز الأربعة تتعلق فقط بالشوارع وفرشها وليس تغيير اسمها".

 


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العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

شوارع العاصمه الاداريه

احمد زكى عابدين




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