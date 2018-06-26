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رويترز: مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام فى هجوم بجنوب السودان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:28 م
رويترز: مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام فى هجوم بجنوب السودان جنوب السودان - أرشيفية
رويترز
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قال مصدران بالأمم المتحدة إن فردا من قوات حفظ السلام يحمل جنسية بنجلاديش قتل فى كمين نصبه مسلحون مجهولون لقافلة إنسانية على طريق بمنطقة غربية في جنوب السودان. 

وفى سياق متصل قال وزير خارجية السودان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين اتفقا على بعض النقاط فى المحادثات.

والتقى رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس الاثنين،  رياك مشار، فى جولة جديدة من محادثات السلام بعدما فشل اجتماعهما الأول الأسبوع الماضى، ويستضيف الرئيس السودانى عمر البشير، فى الخرطوم، جولة ثانية من المحادثات بين الخصمين بهدف إنهاء الحرب الأهلية الدامية المستمرة منذ 4 أعوام فى جنوب السودان.


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