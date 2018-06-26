رئيس "نظافة الجيزة": فتح مظاريف الشركات المتقدمة لجمع القمامة.. اليوم

كتب إبراهيم سالم

قال يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بمحافظة الجيزة، إنه تقدم ما يزيد على 31 شركة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة لأعمال الجمع السكنى والتجارى للقمامة ومن المقرر أن تعقد جلسة الفتح الفنى ظهر اليوم الثلاثاء .

وأضاف "فايد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اختيار أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية لإتمام التعاقد، مشيرًا إلى أن تكلفة منظومة النظافة للمحافظة تصل إلى 200 مليون جنيه ومدة التعاقد مع الشركات ستكون فى حدود 6 أشهر.

وأضاف أن المنظومة من شأنها تحسين مستوى أداء النظافة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة حيث تم تقسيمها إلى 89 قطاعا.

وأشار "فايد"، إلى أنه يتم حاليًا تخصيص فرقة طوارئ بمعداتها للتحرك يوميًا للمنطقة والعمل على نظافتها ورفع أى تراكمات حيث تم تنفيذ حملة لتجريد أول طريق الفيوم من الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار والجزيرة الوسطى أمام هضبة الأهرام.