رئيس مصر للطيران: الوزير أشاد بأداء العاملين بالشركة وخطة تطوير الأسطول

كتب أحمد حمادة

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والذى عقد اجتماعات مكثفة على مدار 3 أيام مع قيادات العاملين بالشركة ،اشاد برقى اداء العاملين من ابناء الشركة ومستوى عملهم بما يحقق أهداف وخطط الشركة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحسين ظروف بية العمل والمستوى المعيشى والرعاية الصحية للعاملين، وأثنى على ما تم تقديمه من العاملين خلال الفترة القادمة والخطة المقدمة خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة بما يتعلق بخطة تطوير الاسطول .

وأضاف مسلم فى بيان نشر على صفحة الشركة أن الفريق المصرى شدد على انه لن يسمح بأى تهاون او وجود عنصر فاسد يسئ للمنظومة من قريب او بعيد، مؤكدا رفضه التام لاى اساءة للشركة سواء من الداخل او الخارج .

وهنأ مسلم الفريق يونس الفريق يونس بتوليه منصب وزير الطيران ،مؤكدا على تعاهد العاملين بالشركة بتكاتفهم لتحقيق اهداف استراتيجية الشركة ، كما هنأ مسلم العاملين بالشركة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو ، مشيرا الى ان يوم الاحد 1 يوليو سيكون اجازة رسمية بناءا على قرار رئاسة الوزراء .