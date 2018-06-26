رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت نور على

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، جاء فيها "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى كانت النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، وقودها وعتادها، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء للوطن، أغلى من الحياة".

وتابع "فى الثلاثين من يونيو تصدى شعب مصر العظيم لجموح رئيس وجماعته التى أرادت استلاب هوية الوطن والنيل من لحمته ومتانة نسيجه، وكنتم يا سيادة الرئيس الأمل الباقى للشعب الذى أودعكم أمانته وطالبكم بحمايته، وكان صغوكم لصوت الشعب واستجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنستقبل معكم فجراً جديداً، نبذر فيه الأمن والأمان، ونجنى فيه الرخاء، ونجعل المستحيل اليوم ممكناً غداً".

واختتم عبد العال البرقية "حفظكم الله وكلل بالنجاح مسعاكم من أجل أن تصبح مصر محوراً من محاور التنمية ويرتقى شعبها أعلى مراتب السعادة".