video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر لعمدة فرانكفورت: شريعة الإسلام تقبل الاختلاف

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:17 م
رئيس جامعة الأزهر لعمدة فرانكفورت: شريعة الإسلام تقبل الاختلاف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعةالأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعةالأزهر، إن الإرهاب والتطرف لا دين ولا وطنله، مؤكدا أن الإسلام يرفض كل دعاوى العنفوالتطرف.

وأوضح المحرصاوى - خلال إستقباله وفدا ألمانيا رفيعا ضم البروفيسير بيتر فيلدمان،عمدة فرانكفورت، والوفد المرافق له، أنالمسلم يؤمن بالمسيحية واليهودية بجانباعتناقه للإسلام وهذا دليل على قبول الآخر،مشيرا إلى أن شريعة الإسلام ترحببالإختلاف ونشر ثقافة الحوار وقبول الرأىوالرأى الآخر.

وأضاف  إن المنهج الأزهرى الممتدعبر ألف عام ويزيد يتسم بالوسطيةوالإعتدال وينبذ العنف والتطرف بكافة صورهوأشكاله.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن التعاونبين جامعة الأزهر والجامعات الألمانية تعاونقديم ومثمر في إطار إتفاقيات تعاون وتفاهمفى شتى المجالات مثل التبادل الطلابيوالإشراف المشترك والبعثات الطلابية.

وطالب رئيس جامعة الأزهر وسائل الإعلامالغربية بألا تسمع عنا فقط، وطالبهم بأنيسمعوا منا مباشرة،  خاصة وأن هناك بعضوسائل الإعلام موجهة ولا هم لها إلا إثارةالفتن وتشوية الصورة، مشددا على عدمالإنصياع وراء وسائل الإعلام التى تهدفلإثارة الفتن ونشر الفوضى وتعميقالخلافات. 

من جانبه عبر البروفيسير بيتر فيلدمان، عمدةفرانكفورت، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهرالتى وصفها بالجامعة العريقة، مؤكدا أنهسعيد بما سمعه من كلمات قيمة من فضيلةرئيس الجامعة، وبما عرفه عن تاريخها العريقالذى يتخطى الألف عام ويزيد.  

حضر اللقاء الدكتور يوسف عامر، نائب رئيسالجامعة، أحمد عباس، وكيل أولالوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور  أحمدنبيل، مستشار رئيس الجامعة للعلاقاتالخارجية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمام الأكبر للأئمة الوافدين: الأزهر يعول عليكم لتكونوا سفراء سلام

عمدة فرانكفورت الألمانية: خطاب الأزهر المعتدل يحل مشكلات المسلمين فى الغرب

مرصد الإفتاء يصدر تقريرا حول تهديدات داعش لمونديال روسيا 2018

جامعة الازهر

الازهر الشريف

فرانكفورت




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة