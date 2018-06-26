رئيس جامعة الأزهر لعمدة فرانكفورت: شريعة الإسلام تقبل الاختلاف

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعةالأزهر، إن الإرهاب والتطرف لا دين ولا وطنله، مؤكدا أن الإسلام يرفض كل دعاوى العنفوالتطرف.

وأوضح المحرصاوى - خلال إستقباله وفدا ألمانيا رفيعا ضم البروفيسير بيتر فيلدمان،عمدة فرانكفورت، والوفد المرافق له، أنالمسلم يؤمن بالمسيحية واليهودية بجانباعتناقه للإسلام وهذا دليل على قبول الآخر،مشيرا إلى أن شريعة الإسلام ترحببالإختلاف ونشر ثقافة الحوار وقبول الرأىوالرأى الآخر.

وأضاف إن المنهج الأزهرى الممتدعبر ألف عام ويزيد يتسم بالوسطيةوالإعتدال وينبذ العنف والتطرف بكافة صورهوأشكاله.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن التعاونبين جامعة الأزهر والجامعات الألمانية تعاونقديم ومثمر في إطار إتفاقيات تعاون وتفاهمفى شتى المجالات مثل التبادل الطلابيوالإشراف المشترك والبعثات الطلابية.

وطالب رئيس جامعة الأزهر وسائل الإعلامالغربية بألا تسمع عنا فقط، وطالبهم بأنيسمعوا منا مباشرة، خاصة وأن هناك بعضوسائل الإعلام موجهة ولا هم لها إلا إثارةالفتن وتشوية الصورة، مشددا على عدمالإنصياع وراء وسائل الإعلام التى تهدفلإثارة الفتن ونشر الفوضى وتعميقالخلافات.

من جانبه عبر البروفيسير بيتر فيلدمان، عمدةفرانكفورت، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهرالتى وصفها بالجامعة العريقة، مؤكدا أنهسعيد بما سمعه من كلمات قيمة من فضيلةرئيس الجامعة، وبما عرفه عن تاريخها العريقالذى يتخطى الألف عام ويزيد.

حضر اللقاء الدكتور يوسف عامر، نائب رئيسالجامعة، أحمد عباس، وكيل أولالوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور أحمدنبيل، مستشار رئيس الجامعة للعلاقاتالخارجية.