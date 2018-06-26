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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:13 م
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رئيس امتحانات الثانوية العامة: شكل التعليم سيتغير خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:12 م
رئيس امتحانات الثانوية العامة: شكل التعليم سيتغير خلال 10 سنوات الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب - إسماعيل رفعت - تصوير أحمد معروف
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن مدارس stem نقطة مضيئة فى التعليم المصرى.

وأضاف خلال المؤتمر الدولى الرابع للتعليم الإلكترونى بعنوان "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)  فى مجتمع المعرفة: استراتيجيات وتطبيقات إبداعية أن التكنولوجيا لن تحل أبدا محل المعلم، خاصة فى الطفولة المبكرة، مضيفا أن التكنولوجيا لن تحل محل المعلم بل ستسرع العملية التعليمية.

وأوضح أن شكل التعليم سيتغير خلال 10 سنوات على مستوى العالم، مضيفا أنه لا يوجد دولة راضية على مستوى تعليمها فى العالم، مشيرا إلى أن النظام التعليمى الحالى يعتمد الطالب فيه على والديه، ونحن نحتاج إلى طالب يعتمد على نفسه يميز بين الرأى والحقيقة ويستطيع أن يقدم نفسه ويعرف استخدام الوسائط والإنترنت.

ولفت إلى أننا نعانى من مشكلة أننا لا نستطيع العمل بشكل جماعى، مضيفا أنه يجب أن تتحول من الحفظ والتكرار إلى الابتكار والإبداع.


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