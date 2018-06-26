رئيس الوزراء يهدي درع تكريم لوزير الشباب والرياضة السابق بحضور الحالى

كتبت هند مختار

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب الرياضة السابق، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، الوزير الحالى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على هذه اللقاءات مع كل الزملاء، لتوصيل رسالة مهمة، مفادها أن من أدى دوره وواجبه فى هذه المهمة الوطنية، يحظى بالتقدير من الدولة، وتسليم وتسلم الملفات بين الوزراء السابقين والجدد يتم في مناخ من الود والاحترام والتقدير.

وتمنى المهندس خالد عبد العزيز التوفيق لرئيس الوزراء في مهمته الجديدة، وأن يحقق نجاحاً مثلما حقق في وزارة الإسكان، مشيداً بهذا التقليد الجديد الذي تنتهجه الحكومة في تكريم الوزراء السابقين، ومعلناً استعداده لتقديم خدماته في هذا القطاع في أي وقت، مع تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر للمهندس خالد عبد العزيز على ما أنجزه في الفترة السابقة، متمنياً له التوفيق مستقبلاً.