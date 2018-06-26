الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يصدر قرارا بزيادة الأجر المكمل للموظفين بهيئة الاستعلامات الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:01 م مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيادة الأجر المكمل للموظفين بالهيئة العامة للإستعلامات . كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام علي بعض الجمعيات والمؤسسات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الحكومة: لم نلغ إجازة يوم السبت لعاملى الدولة ولا زيادة بأسعار تذاكر الطيران التضامن: مسودة لائحة قانون ذوى الإعاقة المتداولة على مواقع التواصل غير صحيحة غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الاجر المكمل مجلس الوزراء مصر النفع العام مصطفي مدبولي الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم 5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة