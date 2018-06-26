رئيس الوزراء يصدر قرارا بزيادة الأجر المكمل للموظفين بهيئة الاستعلامات

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيادة الأجر المكمل للموظفين بالهيئة العامة للإستعلامات .

كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام علي بعض الجمعيات والمؤسسات.