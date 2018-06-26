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رئيس الوزراء يتابع موقف زراعة الأرز ويشدد على الالتزام بالمساحات المحددة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:26 ص
رئيس الوزراء يتابع موقف زراعة الأرز ويشدد على الالتزام بالمساحات المحددة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بشأن متابعة موقف زراعة الأرز، وذلك بحضور وزيرى الرى والزراعة.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز، وعدم مخالفتها، وذلك فى ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الزراعة أشار إلى أن هناك التزاماً من المزارعين بالمساحات المحددة، ونجحت أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة ـ حتى الآن ـ فى مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة فى محافظات وسط الدلتا.

وأضاف أن وزير الموارد المائية والرى عرض تقريراً عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى سبيل الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، وكذا النتائج المترتبة على ذلك، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى هذه الإجراءات فى ظل التحديات التى تواجهنا.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز بما يزيد من الإنتاجية، ويوفر فى استهلاك المياه، مشيراً إلى أن الإجراءات الحاسمة التى تم اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وكذا للالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج إيجابية فى كمية المياه الموفرة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سبق اتخاذ قرار بمجلس الوزراء بالسماح لهيئة السلع التموينية باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض، بهدف ضبط السوق، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصرى، وهذا القرار يسهم فى منع أى محاولة لتخزين الأرز، بهدف رفع أسعاره.

 

 


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