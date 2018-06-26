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رئيس الوزراء مهنئا السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو: تظل عنوانا لإرادة المصريين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:47 ص
رئيس الوزراء مهنئا السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو: تظل عنوانا لإرادة المصريين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 

رئــيــس الجمهـوريــة

تحية طيبة ... وبعد،،،

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهانى، وأصدق التمنيات الطيبة، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

سيادة الرئيس.. ستظل ثورة الثلاثين من يونيو عنواناً لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم فى مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام.

إننا سيادة الرئيس سنظل دوماً نستلهم من هذه الثورة المجيدة، روح التحدى فى مواجهة المكائد والصعاب، ونحن ـ كحكومة ـ تخطو خطواتها الاولى فى تحمل المسئولية، نعاهد الله ونعاهدكم، ونعاهد شعب مصر العظيم، أن نبذل قصارى الجهد، والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى، وتحقيق ما يصبو اليه أبناؤه".

 

 


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ثورة 30 يونيو

مصر

تهنئة

رئيس الجمهورية




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