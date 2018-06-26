رئيس الوزراء العراقى: داعش مشروع هدام وتخريبى للأمة

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، إن عصابات داعش مشروع هدام وتخريبى للأمة، محذرا من المرجفين الذين يثيرون الشائعات ويضخمون من أعمال العدو.

وأضاف العبادى - فى كلمته خلال المؤتمر الدولى للوسطية والاعتدال فى بغداد حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز العراقية "إن الوحدة بين أبناء بلدنا قهرت الإرهاب والتنظيم الإرهابى وجمعت الناس بمختلف أطيافهم وحققوا الانتصار".

وتابع يقول إن الإرهابيين الذين هم أكبر خطر على الإسلام أرادوا حرف الدين الإسلامى عن منهجه الوسطى "ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم"، مؤكدا إعادة بناء كل ما دمره الإرهاب، وخاصة بناء الإنسان، وإنهاء المأساة التى يعانى منها الشعب العراقى.

كان العبادى قد دعا، فى وقت سابق، وسائل الإعلام إلى لعب دور وطنى للقضاء على الشائعات السوداء، مشددا على ضرورة تحفيز المقاتلين لهزيمة العدو والقضاء عليه بشكل كامل.