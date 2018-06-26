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رئيس الوزراء الإيطالى: سفينة "لايفلاين" سترسو فى مالطا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:52 م
رئيس الوزراء الإيطالى: سفينة "لايفلاين" سترسو فى مالطا رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى
(أ ف ب)
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أعلن رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى، اليوم الثلاثاء، أن سفينة "لايفلاين" الإنسانية الموجودة قبالة مالطا، ستتمكن من الرسو في ميناء الجزيرة المتوسطية موضحا أن إيطاليا ستستقبل قسما من الـ233 مهاجرا على متنها.

وقال في بيان رسمي "تحدثت مع رئيس (الحكومة المالطية جوزف) موسكات عبر الهاتف، سفينة منظمة "لايفلاين" غير الحكومية سترسو في مالطا"، مشيرا الى أن "ايطاليا ستستقبل قسما من المهاجرين"، ولم يحدد كونتى متى سترسو السفينة فى مالطا.

وأضاف كونتي المؤيد للخط المتشدد حيال الهجرة الذي يبديه وزير الداخلية ماتيو سالفيني ان لايفلاين "ستخضع لتحقيق للتأكد من هويتها ومن احترام قواعد القانون الدولى من جانب طاقمها".

وسفينة "لايفلاين" البالغ طولها قرابة 30 مترا، تابعة لمنظمة المانية غير حكومية تحمل الاسم نفسه الا أنها ترفع العلم الهولندى.

وتابع كونتى "بطريقة متسقة مع المبادئ الرئيسية لاقتراحنا حول الهجرة وتقضي بأن من يرسو على السواحل الايطالية والاسبانية واليونانية والمالطية يرسو فى أوروبا، فان إيطاليا ستستقبل قسما من المهاجرين على متن لايفلاين".

ولم يحدد كونتى عدد هؤلاء لكنه أعرب عن الأمل فى أن "تفعل الدول الأوروبية الأخرى الشئ نفسه".


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