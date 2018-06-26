رئيس البرلمان يغادر إلى ألمانيا على رأس وفد لبحث تعزيز العلاقات المشتركة

توجه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى إلى ألمانيا، فى زيارة برلمانية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج).

تهدف الزيارة حسب البيان الصادر منذ قليل، إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، حيث من المقرر، أن يعقد الدكتور على عبدالعال خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات، مع عدد من المسئولين فى ألمانيا.