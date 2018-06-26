رئيس البرلمان العربى يثمّن مشروع "مسام" لنزع الألغام فى اليمن

القاهرة (أ ش أ)

ثمّن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى مشروع "مسام" لنزع الألغام فى اليمن الذى أطلقه اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعرب السلمي، فى تصريح صحفى، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية لهذه المبادرة النوعية والإنسانية لحفظ أرواح المدنيين اليمنيين من مخاطر الألغام المحرمة دوليًا التى زرعتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى الأراضى اليمنية.

كان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد أعلن أمس عن تفاصيل المشروع السعودى لنزع الألغام "مسام"، لإزالة الألغام بكافة أشكالها وصورها التى زرعتها الميليشيات المسلحة بطرق عشوائية فى الأراضى اليمنية، والذى تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية ويهدف إلى مساعدة الشعب اليمنى فى التغلب على المآسى الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام، وتمكينه لتحمل المسؤولية على المدى الطويل.