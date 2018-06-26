video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دينار البحرين يهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما وصناديق التحوط تبيع العملة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:04 م
دينار البحرين يهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما وصناديق التحوط تبيع العملة ملك البحرين
رويترز
إضافة تعليق

 قال مصرفيون إن الدينار البحرينى نزل إلى أدنى مستوياته فى 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار فى السوق الفورية اليوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة فى السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامى للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزى سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار، وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أى استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية فى الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف فى سوق الصرف الأجنبي.

ولم يرد البنك المركزى على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق.

 

 


إضافة تعليق

دينار البحرين

اخبار الاقتصاد

اسعار العملات

البحرين




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة