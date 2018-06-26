دينار البحرين يهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما وصناديق التحوط تبيع العملة

رويترز

قال مصرفيون إن الدينار البحرينى نزل إلى أدنى مستوياته فى 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار فى السوق الفورية اليوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة فى السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامى للمملكة.

ويربط مصرف البحرين المركزى سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار، وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أى استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية فى الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف فى سوق الصرف الأجنبي.

ولم يرد البنك المركزى على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق.