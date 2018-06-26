حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 26-6-2018

مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 26-6-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، من بينها إعلان البنك المركزى أنه لا تغير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم، علاوة على إعلان وزيرة التخطيط انخفاض معدل البطالة فى الربع الثالث، علاوة على إعلان وزيرة الاستثمار تجاوز الاستثمارات الفرنسية بمصر 4 مليارات يورو.

البنك المركزى: لا تغيير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه لا تغيير فى قواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم.

الإحصاء: 534 مليون جنيه تكلفة علاج المصريين على نفقة الدولة إبريل الماضى سجلت تكاليف العلاج على نفقة الدولة ارتفاعا خلال شهر إبريل الماضى مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث بلغت فى إبريل 2018 ما تزيد قيمته عن 534 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه تقريبا فى إبريل 2017. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى، بلغت تكاليف علاج المصريين على نفقة الدولة بالخارج نحو 1.6 مليون جنيه فى إبريل الماضى بارتفاع 43.3% عن شهر إبريل 2017، والذى بلغت التكلفة خلاله 1.1 مليون جنيه .



التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ 10.6 % خلال الربع الثالث من 2017 - 2018



ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثلاثاء كلمتها بالمائدة المستديرة بعنوان: "السياق الاقتصادى الكلى فى مصر : الرهانات والتحديات"، وذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى الذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى والذى ينطلق بعنوان "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا" وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الحكومة المصرية بتطبيقه، موضحة أنه أن نتاج هذا البرنامج الاصلاحى تجلت بشكل كبير فى مؤشرات العام المالى الحالى حيث انعكست على انخفاض معدلات البطالة لتصل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 /2018 إلى 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل الى 12.9%موضحة أن تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصرى القوى والذى لطالما أبهر العالم بقوته فى تحمل الصعاب.





سحر نصر: الاستثمارات الفرنسية فى مصر تجاوزت 4 مليارات يورو

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، صباح اليوم الثلاثاء، والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وقالت نصر إن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة بمصر فى مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التى تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالى استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها فى مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.

المجلس التصديرى: 12% زيادة بصادرات الملابس الجاهزة لأمريكا فى 5 أشهر





قال المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفعت بنسبة 12 % تسجل 645 مليون دولار مقارنة بـ 575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأضاف التقرير الشهرى للمجلس إن الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة ملابس جاهزة من مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 بما قيمته 310 مليون دولار بنسبة زيادة 12 % عن العام الماضى، تلتها أوروبا بـ 219 مليون دولار بنسبة زيادة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وزير التجارة: 7 ملايين طن مخلفات القطاع الصناعى سنويا

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية فى الصناعة المصرية، وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية فى مختلف القطاعات الصناعية. وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتى تشكل عبئاً بيئياً فى منطقة جنوب البحر المتوسط، وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة فى القطاع الصناعى من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد .

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 161 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.01% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.45%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.



الإحصاء: انخفاض اشتراكات المحمول لـ99.2 مليون.. وزيادة مستخدمى الأرضى

