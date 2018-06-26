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حبس رئيس حى الدقى ومالكى العقار ومحام 4 أيام فى قضية الرشوة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:15 م
حبس رئيس حى الدقى ومالكى العقار ومحام 4 أيام فى قضية الرشوة رشوة - أرشيفية
كتب محمد إبراهيم
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أمرت نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار وائل الدردير المحامي العام لنيابات شمال الجيزة ، حبس رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم كل من "لواء شرطة سابق "نادر .س"، رئيس الحى الدقى، و"أشرف .ف"، محام وسيط بين المتهمين و"مدحت .ر"،وحشمت .ح"، صاحبى شركة مقاولات وملاك العقار المخالف.

وأضافت التحقيقات أن رئيس حى الدقى، وآخرين تفاوضوا حول السماح بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وأشارت التحريات إلى أن هذا العقار المخالف يستوجب إزالته وهو ما سهله رئيس الحى مستغلا وظيفته، وحقق أرباحا دون وجه حق للمقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

وواجهت النيابة المتهمين بالمكالمات، واللقاءات  التى تمت بينهم بالصوت والصورة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، تم التحفظ على مبلغ الرشوة 250 ألف جنيه والمستندات الكاملة للعقار المخالف، وتستكمل النيابة التحقيق.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.


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