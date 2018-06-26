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جواتيمالا تناشد واشنطن منح رعاياها غير الشرعيين حماية مؤقتة بسبب كارثة البركان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:13 ص
جواتيمالا تناشد واشنطن منح رعاياها غير الشرعيين حماية مؤقتة بسبب كارثة البركان بركان جواتيمالا
جواتيمالا (أ ف ب)
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أعلنت جواتيمالا، الاثنين أنها طلبت من الولايات المتحدة منح الجواتيماليين المقيمين على اراضيها بطريقة غير شرعية "، وضع حماية مؤقتة" يتيح لهم العمل بطريقة قانونية، وذلك بسبب الكارثة الناجمة عن ثوران بركان فويغو الذى خلف 112 قتيلا و197 مفقودا واكثر من 3500 منكوب.

وقالت وزارة الخارجية الجواتيمالية، إن هذا الطلب الذى كان رئيس الجمهورية جيمى موراليس أعلن عنه فى تغريدة على تويتر "يرد على كارثة" البركان. ولم توضح الوزارة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذى يمكن ان يستفيدوا من هذا الاجراء اذا ما وافقت عليه واشنطن.

وبحسب الوزارة فإن "الفكرة تكمن فى جعل المواطنين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية فى الولايات المتحدة يستفيدون من اجازة عمل تجنّبهم الطرد".

وبحسب الاحصاءات الرسمية الجواتيمالية، هناك حوالى 1,5 مليون غواتيمالى يقيمون فى الولايات المتحدة بينهم 300 الف الى 400 الف فقط لديهم اقامات شرعية.

ووضع الحماية الموقتة هو عبارة عن ترخيص تمنحه السلطات الأمريكية لاجانب بعد ان تعتبر ان عودتهم الى بلدهم متعذرة بسبب اندلاع حرب اهلية فيه او تعرضه لكارثة طبيعية او لظروف طارئة غير اعتيادية.

 


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