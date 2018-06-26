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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:35 م
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بالتعاون مع شركة كارجاس..

جهاز المشروعات يوقع عقدين لتحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:04 م
جهاز المشروعات يوقع عقدين لتحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى جانب من التوقيع
كتب – إسلام سعيد
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شهدت نيفين جامع الرئيس -التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات -توقيع عقدين بقيمة 7.5 مليون جنيه لتمويل مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى بنزين ومشروع فتح منافذ لتجارة زيوت السيارات

يأتى هذا فى إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تهدف لتحويل 10 الاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وفتح 50 منفذا لتجارة الزيوت بإجمالى تمويل 100 مليون جنيه.

نفذ التوقيع، كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والمهندس هشام الصفتى رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس) .

يهدف العقد الأول إلى تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بتمويل قدره 5 ملايين جنيه، بينما يهدف الثانى لفتح 10 منافذ لتجارة زيوت السيارات فيسكو بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وأكدت نيفين جامع حرص الجهاز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتفق مع سياسة، وتوجيهات الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) مشيرة الى ان الجهاز قام بالفعل بتحويل 27500 سيارة (23100 أجرة – 4400 ملاكي) بالإضافة الى فتح 41 منفذا لبيع الزيوت بتمويل قدره 150 مليون جنيه اتاحت نحو 28 ألف فرصة عمل . كما أشارت الاستاذة نيفين جامع إلى أهمية هذا المشروع فى مجال المحافظة على البيئة وتقليل التلوث.

من جانبه صرح المهندس هشام الصفتى -رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس)-  أن اقتصاديات التحويل مؤثرة للغاية على المواطنين، حيث إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المنفذ مع الجهاز يعتبر مشروعا قوميا.

وتابع: "تم تمويل 20 مرحلة بقيمة 97 مليون جنيه لتحويل 19400 سيارة للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي بنزين 1 المرحلة الجديدة سوف تساهم بفاعلية فى تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى كوقود آمن ونظيف واقتصادى والذى من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل".

 

 

 


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