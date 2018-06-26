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تعرف على التصريح الصادم للرئيس الفلبينى فى حق الذات الإلهية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:07 م
تعرف على التصريح الصادم للرئيس الفلبينى فى حق الذات الإلهية رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي
كتب - بيشوى رمزى
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حالة من الجدل أثارها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، بعد تصريحه الصادم والمسيئ فى حق الذات الألهية.

وصف الرئيس الفلبينى الذات الإلهية بأنه "سخيف"، وذلك فى إطار انتقاده لقصة خروج أدم وحواء من الجنة، وجاءت تصريحاته الأخيرة فى خطاب ألقاه بمدينة دافاو، التي كان عمدة لها، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

وتساءل دوتيرتى خلال كلمته: "من هو هذا الرب السخيف؟"، منتقدا قصة خلق آدم وحواء وخروجهما من الجنة وأكلهما من الشجرة، كما يرويها الإنجيل.

وقال: "تخلق شيئا كاملا، ثم تفكر في حادثة تسعى لتدمير ما خلقته".

من جانبه، رد الأسقف أرتورو باستيس، على الرئيس واصفا إياه بأنه "رجل مجنون"، وحض الناس بأن يدعوا الله بأن يغفر له "ما جاء على لسانه من تجديف، وأن يخلصه من نزعته الدكتاتورية".

ويعرف دوتيرتي بانتقاده الصريح للكنيسة الكاثوليكية في بلاد 90 % من سكانها مسيحيون، وأغلبهم كاثوليك.

وقد أثارت تصريحاته ردود فعل وجدلا على الانترنت، يعتبر منتقدو دوتيرتى تصريحاته واللغة التى يستعملها تجاوزا لحدود ما يرونه مقبولا

 
 

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