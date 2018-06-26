تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر لمدة أسبوع ﻹنشاء كوبرى إمتداد محور المشير غربا، و على القادم من الدائرى فى اتجاه محمد زكى لمدنية نصر والأوتوستراد، سيتم غلق المحور (فى اتجاة واحد فقط) و تحويل حركة المركبات إلى كوبرى الواحة وعدم استكمال السير لمنطقة الأعمال.

وستكون حركة المرور يمينا مخرج كوبرى أعمار يمينا، ثم الواحة والعودة لمحور المشير استكمالا إلى الشهيد وسيتم غلق منزل كوبرى أعمار للقادم من المقطم ومتجه لمنطقة الأعمال و الدوران و العودة لمحور المشير.

و قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع الشركة المنفذة، للمساعدات الفنية و الطواحين الهوائية و الأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.