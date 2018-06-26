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تعرف على إجراءات وزارة التموين لضبط أسعار السلع × 7 معلومات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:45 م
تعرف على إجراءات وزارة التموين لضبط أسعار السلع × 7 معلومات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة، الحملات على الأسواق لعدم استغلال التجار قرار تحريك سعر الوقود فى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير لا يتناسب مع الزيادة المقررة فى المواد البترولية.
 
"اليوم السابع"، ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الإجراءات التى تتخذها وزارة التموين لضبط أسعار السلع فى الأسواق فى نقاط محددة.
 
 

1- التموين تعتمد 15% علاوة وقود على السلع الغذائية وتتعهد بتحمل التكلفة للسلع التموينية 

 
2- عدم زيادة أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية عقب تحريك سعر الوقود
 

3- تحمل وزارة التموين فرق سعر السولار لأصحاب المخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش

 
4- تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على الأسواق والمواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة 
 

5- مصادرة منتجات التجار غير الملتزمين بكتابة أسعار المنتجات على العبوات

 
6- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لحماية المستهلك "19588" وخدمة "واتس آب" على رقم 01281661880
 

7- إنشاء غرفة عمليات بديوان عام وزارة التموين وأخرى بالمديريات لمتابعة الأسواق يوميًا

 

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التموين تعتمد 15% علاوة وقود على السلع الغذائية وتتعهد بتحمل التكلفة

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