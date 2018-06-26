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ترامب ينتقد طرد سارة ساندرز من أحد المطاعم فى فرجينيا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:26 ص
ترامب ينتقد طرد سارة ساندرز من أحد المطاعم فى فرجينيا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، طرد أحد المطاعم بولاية فيرجينيا مؤخرًا للمتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز، بسبب عملها معه وتعبيرها عن ارائه.

وذكر راديو " صوت أمريكا "، فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية، أن ترامب طالب القائمين على المطعم بضرورة التركيز على تنظيف أبوابه ونوافذه بدلاً من طرد شخصية بارزة مثل سارة ساندرز.

وقال ترامب "اعتقد دائما ان المكان الذى يتميز بالقذارة من الخارج يتسم ايضا بالقذارة من الداخل".، وكانت ستيفانى ولكنسون مالكة المطعم الذى يحمل اسم "الدجاجة الحمراء" قد قامت يوم الجمعة الماضى بطرد ساندرز أثناء قيامها مع زوجها بتناول الطعام بدعوى انها تعمل مع ترامب وتعبر عن ارائه، حيث بادرت ساندرز على الفور بمغادرة المطعم الذى يقع على بعد نحو 300 كيلومترا جنوب غرب واشنطن.

 


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